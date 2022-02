Mivel a közelben található meleg vizű forráskút túlcsurgó vize ebbe a tóba folyik bele, így itt mindig találnak be nem fagyott vízfelületeket a telelő madarak. A zárt nádassal övezett, kevéske nyílt vízzel rendelkező tó nyaranta jó élőhelyet biztosít a nádi énekesmadarak, törpegémek, bölömbikák számára. Télen a be nem fagyott vízfelület lehetővé teszi, hogy még a keményebb hidegben is átteleljen itt néhány guvat, szárcsa és vízityúk. Utóbbi fajból általában 6-8 példány telel át, idén azonban eddig csupán egyet figyeltek meg. Természetesen, mivel rejtőzködő madárról van szó, így feltételezhető, hogy több példány is megbújik a nádasban. Jelenlétükre leginkább a jellegzetes, bugyborékolásszerű hangjuk alapján lehet következtetni – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján. A döntően fekete színezetű, a házi jércékhez hasonló testméretű vízityúkok főleg vízi rovarokat, puhatestűeket, férgeket esznek, de növényi eredetű táplálékot is fogyasztanak.