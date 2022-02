A település vezetője emlékeztetett, korábban energetikailag korszerűsítették az épületet, ami szigetelést, nyílászárócserét foglalt magában, illetve a fűtési rendszert is megújították, napelemes rendszert is telepítettek. Most belső munkálatok várhatók. Öt cégtől kértek árajánlatot a munkára, és azt az a vállalkozás végezheti el, amely a legkedvezőbbet adta. A fejlesztés rövidesen indul, és a tervek szerint tavasz végére, nyár elejére ér véget.