Siklósi István polgármester elmondta, eddig oldalkerteket tekintve a telekhatártól hat méterre lehetett csak építkezni, amit most a főépítész véleményét is figyelembe véve öt méterre módosítottak. Miután többen is építkeznek, illetve terveznek építkezést a városban, ezért számukra különösen lényeges és fontos ez a változtatás.

Siklósi István kérdésünkre kifejtette, ugyancsak lakhatással kapcsolatos kérdésként a testület úgy határozott, hogy a közelmúltban elkészült Mikszáth Kálmán utcai tömbben meghirdeti a még ki nem adott három önkormányzati bérlakást. A polgármester ennek kapcsán hozzátette, az elmúlt időszakban a településen is jelentősen megnőtt az igény a lakásbérleti lehetőségek iránt, ezért is döntött úgy korábban az önkormányzat, hogy húsz bérlakásos tömböt építtet. Ennek eredményeként született meg a már említett Mikszáth Kálmán utcai beruházás, amelynek most három, még ki nem adott ingatlanját hirdették meg, a korábbiakhoz hasonló módon, piaci alapon.

A grémium első körben tárgyalt a város idei költségvetéséről. Siklósi István elmondta, a büdzsé 8 milliárd forint körül alakul majd, még a rezsi és az élelmiszer-alapanyagok árai körüli számítások vannak hátra, és várhatóan a testület februárban fogadhatja el a költségvetést. A polgármester hangsúlyozta, szoros gazdálkodással el tudják majd végezni mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatokat ebben az évben is.