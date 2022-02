Elhangzott, a pályázat lehetővé teszi a jelenlegi vásárcsarnok részleges felújítását, átalakítását, illetve a piac területén parkolóház, árusítólétesítmények kialakítását. A projekt költsége 611 millió forint, a 100 százalékos támogatottság elnyerése esetén 36 hónap áll rendelkezés a megvalósítására. A város konzorciumi megállapodást köt a Békés Megyei Önkormányzattal a projektmenedzsmenti feladatok ellátására­. A piacon, illetve a vásárcsarnokban is vannak változások mostanában: a lakosság igényeire reagálva hétköznaponként 6 és 18 óra között kínálják a portékáikat az árusok, szombaton 6 órától 13 óráig lehet beszerezni a konyhára való alapanyagokat, míg vasárnap délig tart nyitva a piac. Az új nyitvatartási rend célja, hogy munka, család mellett is lehetőség legyen beszerezni a szükséges hozzávalókat, több idő jusson arra, hogy a helyi vásárlók helyi árusok termékeit vihessék haza. Március elsejétől újabb változás lép életbe, ez az árusokat érinti , illetve az eddig megszokott helyeiket: – A piac fedett asztalainál a kistermelők kapnak helyet. Természetesen a kereskedők is maradnak, csak az asztalsorok hátsóbb részén. Emellett termékkörönként is elkülönítjük az árusokat – segítve a vevőket –, így tehát egy-egy területet foglalnak majd el a mézet, füstölt árut, zöldséget és gyümölcsöt, vagy éppen virágot árusítók – olvasható a piac közösségi felületén, ahol megerősítették, a piac nem költözik sehová, sőt már formálódnak a fejlesztési tervek.