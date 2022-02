Prohászka Béla Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke hozott össze egy szűkebb találkozót a szakácskönyv kapcsán a minap.

A kiadvány már ott van sokak kezében, könyvespolcain, és elővehető, ha valami igazán finomat szeretnének készíteni. Prohászka Béla titulusait pedig azért is érdemes felsorolni, mert megmutatják, hogy mennyire elkötelezett a Mester a hagyományos magyar alapanyagok iránt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Mindemellett a világ gasztronómiai trendjeit és az új technológiákat is jól ismeri. A kezdetektől együtt dolgozik Tímár András gyomaendrődi mesterszakáccsal, akinek receptje az idei kiadványban is megtalálható, Albin fiához hasonlóan.