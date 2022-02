Karakas Anikó polgármester az ülésen elmondta, a lehetőségeket meghatározzák a központi támogatások, amelyekből idén, a tavalyihoz képest 50 millió forinttal kevesebb érkezik, mivel nőtt Vésztő adóerő-képessége. A feladatfinanszírozás miatt az óvoda és a bölcsőde helyzete stabil, kielégíthetők a felmerülő igények is, viszont ahhoz, hogy a hivatal és a kulturális intézmények ugyancsak színvonalasan működhessenek, szükség van saját forrásra is. Beruházásokra, felújításokra idén 1,6 milliárd forintot fordítanak. A városvezető sorolta, hogy a Békési úton a minibölcsőde építése 70 százalékon áll; az uszoda kapcsán a kormánytól többlettámogatást várnak, hogy indulhasson a beruházás; az inkubátorház akár idén elkészülhet, a csapadékvizet elvezető rendszerek fejlesztése pedig előkészítés alatt áll. Hangsúlyozta: minden elkezdett beruházást megvalósít az önkormányzat. Az újabb pályázatok előkészítésére ugyancsak szánnak forrást. – Feszes költségvetés született, igazi szakmai munka – értékelt dr. Mike László alpolgármester, hangsúlyozva, a szociális és egészségügyi ellátórendszer működtetése létfontosságú. Szabó Sándor azt emelte ki, arányaiban jelentős összeget, 360 milliót fordít az önkormányzat idén a bölcsőde és az óvoda, a művelődési központ, valamint Vésztő-Mágor működtetésére. Kocsis Ádám elmondta, idén is számíthatnak az önkormányzat támogatására a nehéz helyzetben lévő vésztőiek, rászorultságtól függően. Szabó Gézáné kérdésére elhangzott, az önkormányzat igyekszik behajtani a kintlévőségeit.