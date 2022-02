Most kicserélnék a nyílászárókat, rendbe tennék a mosdókat és az öltözőket, valamint egy udvari tárolót is kialakítanának – erre nyújtottak be pályázatot. Elmondta, hogy a beruházás 19 millió forintot tenne ki, 16 millió forintot támogatásként igényelnek, a fennmaradó 3 millió forintot pedig – sikeres kérelem esetében – saját forrásból biztosítanák. Hangsúlyozta, a fejlesztés rendkívül fontos lenne azért, hogy a gyerekeknek megfelelő, minőségi körülmények között fejlődhessenek, tölthessék a mindennapokat.