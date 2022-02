A mostani projektben szigetelnének, kazánt cserélnének, napelemeket telepítenének. Pár éve 20 millió forint kormányzati támogatásból cserélték a nyílászárókat, valamint belső munkálatok zajlottak. Ugyancsak a TOP Plusz részeként az óvodát is tovább korszerűsítenék. Most zárul egy 10 millió forintos beruházás, amelynek során felújították a vizesblokkokat és akadálymentesítettek. A jövőben 46 millió forintból cserélnék a tetőszerkezetet, kerítést építenének, javítanák a homlokzatot, leváltanák az elaggott kazánt modernre, illetve eszközöket, játékokat vásárolnának. Egy 25 millió forintos projekt keretében pedig térfigyelő kamerákat telepítenének – például az Árpád és a Petőfi utca sarkára –, valamint folytatnák a sportpályánál lévő épület korszerűsítését. Ott korábban cserélték a nyílászárókat, a lövészklub nyert forrást a belső rendbetételre is, most pedig az épület külső homlokzata és tetőszerkezete újulhat meg.