– Tavaly júniusban tizenharmadik alkalommal hirdette meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely (KBT-KBM) pályázatokat – tudtuk meg Kálmán Tibortól. Békés polgármestere elmondta, a pályázat célja, hogy az elismerésekkel arra ösztönözzék az önkormányzatokat és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára. A kiíráson a békési önkormányzat a „Haladó Kerékpárosbarát Település 2021”” elismerést nyerte el, amit egy éven keresztül használhat. A város 2006 óta minden alkalommal megpályázta, és azóta mindig elnyerte a Kerékpárosbarát település címet. – Mindez mindamellett, hogy tükrözi az eddig befektetett munkát, ráirányítja a figyelmet az előttünk álló feladatokra is. A most kidolgozás alatt álló TOP Plusz pályázati ciklusban terveink szerint tovább bővítjük kerékpárút-hálózatunkat – fogalmazott Kálmán Tibor polgármester. Mint megtudtuk, a városban a kerékpáros infrastruktúra jól kiépített. A település belterületén négy, egymással összeköttetésben álló kerékpárút fut. Jelenleg több mint 18 kilométeren keresztül biztonságos kerékpárút-hálózat biztosítja a lakosság és a városon kerékpárral áthaladó turisták közlekedését. – A jelenlegi kerékpárhálózat elég jónak számít, de nem teljes még, szeretnénk a jövőben tovább bővíteni lehetőség szerint a város valamennyi irányába – hangsúlyozta elképzeléseikkel kapcsolatban Kálmán Tibor. A városvezető elmondta, egyik fontos céljuk, hogy Dánfok felé is kerékpárút épüljön. Jelenleg a városrész irányában kerékpársáv használható. – A TOP Plusz programban szeretnénk erre a fejlesztésre pályázni – tette hozzá a polgármester. Mint elmondta, egyre több vendég érkezik Dánfokra, az ott található üdülőközpontba, az aktív turizmus pedig évről évre egyre népszerűbb. A pandémia pedig talán még inkább felértékelte a szabadban való kikapcsolódás lehetőségét. A hosszabb távú terveik között szerepel, hogy a jelenlegi mellett egy újabb kerékpáros útvonal létesüljön Békés és Békéscsaba között. Ez azonban a mostaninál vadregényesebb környezetben, akár az Élővíz-csatorna partján, annak közelében vezetne, illetve felmerült a gerlai ág is lehetőségként. – Abban is gondolkodnak, hogy nem feltétlenül aszfaltozott, hanem esetleg murvás kerékpárutat alakítanának ki, hogy a táj értékei minél inkább megmaradjanak – tette hozzá. Szintén szerepel az elképzelések között, hogy Köröstarcsa irányában a gáton, a gát mellett, a Kettős-Körös mentén egy kerékpározható szakaszt alakítsanak ki. Békésen egyébként a felmérések szerint a járművel közlekedők kétharmada kerékpározik, és a városban a kerékpárutak mellett mind az önkormányzat, mind a helyi vállalkozók megfelelő infrastruktúrát, például kerékpártárolókat alakítanak ki. A biciklis turistákat megállóhelyek is szolgálják. Emellett a Dánfokon kialakított Kresz-pálya azt is szolgálja, hogy a következő generációk megfelelő módon sajátítsák el a szabályos és biztonságos közlekedés módját.