A télbúcsúztató, egyben tavaszváró rendezvényt második alkalommal hívtuk életre – nyilatkozta lapunknak Nógrádi Csilla főszervező. A kis csapat egyébként minden jeles alkalom apropóján tart egy-egy hasonló programot, legyen szó a Mikulásról, szilveszterről, vagy éppen a tavaszi nap-éj egyenlőségről.

– Bőven maradt az elmúlt évek lelkesedéséből, így szombaton ismét felnyergeltünk, szekérre ültünk, és maskarákba bújva eltemettük a telet, illetve vártuk a tavaszt – fogalmazott kérdésünkre Nógrádi Csilla, aki ezúttal erdei tündérnek öltözött. Mint elmondta, legfőbb céljuk ezúttal is az volt, hogy jó kedvet csempésszenek a fényesi tanyákon, a Fényesen és a Lencsési lakótelepen élők szombati napjába.

Nagyon fontos tartják, hogy az esemény egy remek közösségépítő program is, illetve jelzés a helyi érdeklődők, a helyi lovasok felé, hogy örömmel látják őket. Csillától megtudtuk, hogy túrájukat a fényesi tanyákon kezdték, majd Fényesen folytatták, és a Lencsési lakótelepen fejezték be. A csapat szekerét ezúttal is Csilla lova, Tardis húzta.

Peet nyergében pedig ott volt Uhrin Ágnes, aki cowgirlnek öltözött ezen a szombat délutánon. Ági elmondta, Csillával közösen nagyon sokat járnak lovas „kalandokra”, és az ilyen programmal összekötik a kellemest a hasznossal.

– Reméljük, hogy a tél hamarosan befejeződik, lezárul a hideg évszak. A tavaszváró program azonban azt a célt is szolgálta, hogy mindenki jól érezze magát, mindenhova eljussunk, ahol egy kis örömet tudunk szerezni a helyiek számára – tette hozzá Uhrin Ágnes, aki egyébként Fényesen él.

Két fiatal hölgy, a hercegnőnek öltözött Okányi Boglárka és a Grease musical főhősnőjét megidéző Szilágyi Natália is ott volt a csapattal.

Bogi kiemelte, nagyon fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, a különböző lovas programok pedig már annak számítanak a városrészen. A Lencsési lakótelepen élő lány elmondta, jó érzés, hogy másoknak örömet tudnak szerezni, de a jó kedv is állandó vendég a túrákon, ahogy az esemény a csapatépítést is kiválóan szolgálja.

Natáliától megtudtuk, hogy mindketten már második alkalommal vettek részt a helyi lovasrendezvényen.

– Legutóbb is azt tapasztaltuk, hogy a lakók mindenütt szívesen fogadnak, várják, hogy megérkezzünk. A tél végén, a szürke hétköznap után pedig különösen jól esik egy kis vidámság, egy kis szín – tette hozzá a békési lány.