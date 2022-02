A büdzsé bevételi és kiadási oldalán egyaránt 627 millió 180 ezer forint áll. Lipcsei Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta, stabil, illetve tartható költségvetést állítottak össze, és bár iparűzésiadó-bevételük csökkent, a helyi civil szervezetek támogatására nagyobb összeget fordítanak az idei évben, mint korábban. – Több fejlesztési célt is megjelöltünk, és a pályázati projektek esetében a saját forrást is biztosítani tudjuk – tette hozzá a polgármester, aki kiemelte, idén prioritást élveznek az útfelújítások, az útkarbantartások, a belterületi és a külterületi szakaszok esetében egyaránt terveznek fejlesztéseket. A költségvetésben a hivatali dolgozók esetében béremelésre is forrást különítettek el, mert több munkatársuk esetében is hosszabb ideje stagnáltak a fizetések. Lipcsei Zoltán hangsúlyozta, valamennyi munkahelyet meg tudják őrizni idén is. A testület határozott a Köröstarcsa Turizmusáért Egyesület megalakításáról, amelyben az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetek és vállalkozások is helyet kapnak. – Nagyon fontosnak tartjuk az összefogást, a közös gondolkodást, ezért is hívtuk életre az egyesületet – fogalmazott a településvezető, akit a szervezet elnöki teendőivel is megbíztak. Mint mondta, bíznak abban, hogy új pályázati lehetőségek is megnyílnak majd az egyesület előtt, ami tovább erősítheti Köröstarcsa fejlődését.