Ő is megerősítette, sok a fiatal a szakosztályban, rájuk is gondolva alakítják ki a gyakorlásra, kisebb versenyekre alkalmas tetőtéri pályát. – Amikor még unatkoztunk, a pandémia okozta lezárások idején, kitaláltuk, hogy megépítjük a szőnyeges autópályánkat. Ennek zajlanak most az utolsó simitásai – magyarázta elhatározásukat az elnök, miközben az emeletre tartottunk. Nem számít, milyen az idő, a szőnyegversenyeket kedvelik a gyerekek és a felnőttek is. Itt lehet gyakorolni, készülni a következő megmérettetésre. Várnak kezdőket is, szívesen segítenek mindenkinek az elindulásban. – Nagyon szórakoztató az itt töltött idő – ezt megerősítették a pálya építői és Rosinsky Norbert. Ő Rosinsky Petra édesapja. Az autómodellező apuka mutatta meg kislányának a manőverezés praktikáit. Az ötödikes diák pedig kedvet érez a versenyzéshez, helyet követel magának a legjobbak között.