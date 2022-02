Kardos Gréta, az EBI egyik alelnöke elmondta, hogy tartottak egy központi tájékoztatót, amelyen ismertették a felvételi menetét. Ezt követően kiscsoportos foglalkozásokat rendeztek, amelyeken számos, egyetemi és főiskolai élettel kapcsolatos témát dolgoztak fel.

Ő többek között arról beszélt, hogy milyen a jó egyetemista: szerinte fontos a szorgalom, az elkötelezettség a tanult szak iránt, de fontos nyitottnak lenni és közösségi életet is élni, persze csak annyira, hogy nem szabad elfelejteni, elsősorban tanulni, nem bulizni mentek.

Bemutatták a Fogadj örökbe egy egyetemistát című kezdeményezést is, amelynek lényege, hogy a középiskolások kapcsolatba léphetnek egy egyetemistával. Átbeszélhetik az adott szak követelményeit, sőt akár el is mehetnek együtt egy-egy órára, hogy lássák a középiskolások az egész egyetemi miliőt. Vannak örökbe fogadható egyetemisták Budapestről, Szegedről és Debrecenből is.