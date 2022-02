A harmadéves, állatorvosnak tanulók a tavaszi félévben esedékes hetesi gyakorlatukat Mezőhegyesen töltik. Ezúttal a lovak mellett és a szarvasmarhatelepen is hasznos gyakorlati tapasztalatokat gyűjthettek. Kiegészítésként a juhászkodásról, a mesterséges termékenyítő állomásról, génbankról is szerezhettek ismereteket. A hallgatók az állatorvosok mellett is tölthettek időt.