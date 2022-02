Gyógyultan távozott az SZTE SZAKK AITI Intenzív Osztályáról az a két kismama, akiket 2021 decembere és 2022. február elseje között a koronavírus-járvány okozta súlyos tünetek következményeként, ECMO gépek segítségével műtüdőre kapcsolva láttak el a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ orvosai.

Az egyik kismama békéscsabai kötődésű. Koszna-Benkó Bernadett december 9-én ment be a békéscsabai kórházba, ahonnan még aznap átszállították Gyulára.

Ezen az éjszakán császármetszést hajtottak végre, már december 10-én született meg harmadik gyermekük, Izabella. Miután az anyuka nagyon nehezen lélegzett, ezért saját kérésére mélyaltatásba került, míg december 12-én Prof. Dr. Babik Barna, az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője öt kollégájával és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak segítségével – a gyulai kórház kérésére – Gyulán, egy magukkal vitt ECMO géppel műtüdőre kapcsolták a fiatal édesanyát.

A SZTE közleményében olvasható, hogy a beteget ezt követően Szegedre szállították, ahol január 3-ig részesítették műtüdő-kezelésben. Az édesanya január 18-án, jó állapotban, további ellátás céljából a békéscsabai intenzív osztályra távozott. A beteg február elsején boldogan értesítette telefonon Babik doktort, hogy immár otthonában tartózkodik férjével és három gyermekével, akik közül a legkisebbet végre először magához ölelhette.

Az édesanya, Koszna-Benkó Bernadett hírportálunknak elmondta, január 21-én Békéscsabáról átkerült a gyulai tüdőszanatóriumba, ahonnan január 28-án térhetett haza otthonába, és ekkor ölelhette először magához kislányát, Izabellát, ami óriási örömet jelentett mindkettőjük számára.

Az édesanya a császármetszést követően alig pár másodpercre láthatta gyermekét.

– Tíz naponta kell kontrollra járnom Gyulára, éppen nem rég voltam vizsgálaton, sajnos a jobb tüdőm állapota romlott, a bal tüdőm úgy tűnik, rendben van. Összességében nem érzem rosszul magam, viszonylag gyorsan elfáradok, de igyekszem javulni – árulta el Koszna-Benkó Bernadett. Az anyuka elmondta, kislányuk – aki a császármetszés miatt 34. hétre született – nagyon jól van, szépen fejlődik, egyáltalán nem látszik, hogy koraszülöttként jött a világra. Másik két gyermekük, Zalánka és Amira szintén jól vannak, bár nagyon hiányzott nekik az édesanyjuk, rájuk a nehéz hetekben apukájuk, Koszna Zsolt vigyázott. A család egyébként éppen a napokban költözött ki Békéscsabáról Szabadkígyósra.

Az anyuka elmondta, nagyon köszöni mindenkinek, akik segített rajta, aki, hozzájárult, hogy életben maradhasson.

– Köszönöm a professzornak, az orvosoknak, ápolóknak, rengeteget dolgoztak, hogy ma én itt lehessek. Köszönöm az odafigyelést, a törődést, hogy etettek, itattak, óriási munkát végeztek, igazi kincset jelentenek ezek a kiváló szakemberek – fogalmazott.

Bernadettel párhuzamosan egy másik kismama január 3-án, ugyancsak császármetszéssel hozta világra gyermekét a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán, ahonnan a helyi COVID-Intenzív Osztályra helyezték.

Súlyos állapota miatt azonnal lélegeztetésre szorult. Minderről január 4-én délután értesítették az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetőjét, aki rövid egyeztetést követően, szintén az OMSZ segítségével, január 5-én délelőtt munkatársaival a kecskeméti kórházba utazott, ahol műtüdőre helyezte a beteget, majd a szegedi klinikára szállították az édesanyát. A kismama a 9 napos ECMO kezelést, majd a tradicionális lélegeztetési terápiát követően 2022. február elsején, 28 napnyi intenzív kezelés és ápolás után szintén jó állapotban a Kecskeméti Kórházba távozott.

A nem mindennapi esetek kapcsán Prof. Dr. Babik Barna kiemelte, a szakmai kihívás és siker mellett neki és munkatársai számára egyszerre volt felemelő és lelkileg megterhelő, hogy pácienseik kismamák voltak, és közvetlenül azelőtt, hogy súlyos állapotba kerültek volna, mind a ketten a harmadik gyermeküknek adtak életet, akiket hosszú hetekig meg sem ismerhettek.

„A megyei kórházak kollégáit dicséri, hogy az anyák állapotát a rendelkezésre álló eszközeikkel fenntartották, és időben jelezték, hogy tovább kell lépni. Örömhír, hogy az újszülöttek mindkettőjük esetében egészségesen jöttek a világra, és állapotuk azóta sem romlott. Ám az édesanyák életének és egészségének megmentésére irányuló speciális szakmai munka más szempontból is fontos elemét képezi a történeteknek. A kezelésekkel ugyanis az SZTE SZAKK regionális szerepét is növelni tudtuk, hiszen Békéscsaba, Gyula és Kecskemét mellett korábban kiskunhalasi esetünk is volt, és jelenleg is kezelünk egy, a műtüdőről már sikeresen levett, de még lélegeztetésre szoruló fiatal beteget, akinek átvétele a Csongrád-Csanád megyei kórházból történt” – fogalmazott Prof. Dr. Babik Barna, aki kiemelte: az említett esetek alátámasztják a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ orvosainak felkészültségét, kardiotechnikusainak gyakorlottságát, és ápolóik rendkívül odaadó, szakszerű és példaértékű munkáját.

Több szakma működött együtt hatékonyan

Prof. Dr. Babik Barna, az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője hangsúlyozta, csapatmunka nélkül lehetetlen lett volna a szakmailag és logisztikailag is igen összetett eseteket sikeresen és szövődménymentesen meggyógyítani.

„Nem utolsó sorban fontosnak tartom kiemelni a több szakma, azaz az Aneszteziológia és Intenzív terápia, a Szívsebészet, a Szülészet-Nőgyógyászat, a Radiológia, a Laboratóriumi Medicina, a Klinikai Mikrobiológia, valamint az Országos Mentőszolgálat hatékony együttműködését. A gyógyításban részt vevőknek mindig nagy erőt ad, ha a súlyos betegeket meggyógyítva tudják visszaadni családjaiknak és a társadalomnak” – összegezte gondolatait az esetek kapcsán Prof. Dr. Babik Barna.