Ő maga is gyűjtő, Orosházán pedig megteremtette annak a lehetőségét, hogy bemutathassák ezeket az autó- és motormatuzsálemeket. Úgy értesültünk, hogy az első iskolai csoport – az Eötvös iskolából – már be is jelentkezett.

Arról korábban már beszámoltunk, a múzeumot az OTSE működteti. Az országban ez a második ilyen gyűjtemény, ami nemcsak a motorokról, hanem a történelmünkről is szól.

Az orosházi gyűjtők, restaurátorok kecses vonalvezetésű csillogó gépcsodái sorakoznak a 200 négyzetméteres múzeumban, a falakon képek, poszterek, a város géptörténelmét idézik. A múzeum a jelennek és a jövő nemzedékének őrzi a technikai csodákat. Ez a hely váljon közkinccsé! Tematikus tárlatokat (magyar ipartörténet témában például) szerveznek majd e nemes cél érdekében.