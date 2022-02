Szente Béla igazgató elmondta: itthon egyetlen intézmény sem zsebelt be eddig ennyi szakmai elismerést. Az első címet 2011-ben szerezték meg, akkor ez a fajta kitüntetés újdonságnak számított a szférában. Elkezdtek építkezni, és a következetes szakmai munka eredményének értékeli, hogy az elmúlt évtizedben ennyi címet és díjat kaptak.

Mint fogalmazott, minőségfejlesztésről van szó, a címet és a díjat a kulturális szférában az intézmények teljesítményének mérésére, valamint az ebből fakadó elismerésére hozták létre. Úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor egy kórust, egy fúvószenekart minősítenek, és bizonyos időszakonként ezt meg kell erősíteni, tartani. Hangsúlyozta, ezek adnak rangot egy intézménynek.

Elmondta: az elismerés az egész tevékenységre és a vezetési munkára koncentrál. A nyolcból hat területen minősültek – rendezvényszervezés, kiállítások, művelődő közösségek, információs szolgáltatás, ismeretterjesztés, származtatott szolgáltatások –, de a másik kettőben is szép eredménnyel­ zártak. Egy pontozásos rendszert kell elképzelni, és van, amiben 100 százalékot értek el.

Szente Béla sorolta: be kell mutatniuk, hogy miként végzik ezeket a munkákat, hogy milyen fejlesztési tevékenységeket folytatnak, hogy milyen stratégiai elképzeléseik vannak, és a célok elérése érdekében milyen konkrét lépéseket tesznek. Az igazgató kiemelte, hogy nem elég mindezt elmondani és leírni, tényszerűen be is kell mutatni.

Hangsúlyozta: a koronavírus-járvány ellenére mind szakmailag, mind költségvetésileg sikerült megőrizni a Csabagyöngye Kulturális Központ stabilitását. Gyorsan reagáltak minden változásra. Amikor be kellett zárni, akkor pár nap múlva online tartalmakkal jelentkeztek, amikor ki lehetett nyitni, azonnal nyitottak, és néhány napon belül megszervezték az első eseményt is. Úgy véli, meg tudták tenni azokat a lépéseket, amelyekre lehetőség nyílt, és sikerült megtartani a közönséget is.

Emlékeztetett, hogy tavaly karácsony környékén több telt házas rendezvényt szerveztek, illetve számára különlegesek és példaértékűek voltak a nyári, stégen tartott koncertek. Jó volt látni, hogy a bezártság után az érdeklődők együtt tudtak lenni a szabad levegőn, szép környezetben, remek programokon, amelyek az akkori helyzethez ezek tökéletesen illeszkedtek és óriási sikert arattak.

Idénre is tartogatnak nagy attrakciókat, a sor Demjén Ferenc-koncerttel indul. Lesz idén is Tavaszi Fesztivál és Őszi Művészeti Hetek, azaz hiánytalanul megszervezik azokat a programsorozatokat, amelyek összefogják az egész éves tevékenységet. Nyáron pedig megtelik ismét a stég, és az év második felében is olyan nevek érkeznek majd Békéscsabára, akik sokakat vonzanak­.

A közösségekkel kapcsolatban elmondta, a pandémia előtt 130 dolgozott az intézményben és környezetében: ezek fele saját volt, negyede jogi személyiségű, negyede pedig úgynevezett civil társaság. Most száz közösség működik, harminc pedig felfüggesztette a tevékenységét, vagy megszűnt. A megmaradtak pedig jelenleg kétharmados látogatottságot tudnak felmutatni. Úgy véli, az arányok megfelelőek, örömmel lehet nyugtázni, hogy ennyi közösség működik.

Pár hónap múlva megnyílik a Munkácsy Emlékház is

Pár hónap múlva vadonatúj állandó kiállítással ismét megnyílik a Munkácsy Emlékház. Elmondta, hogy ezzel, illetve a bábszínházzal teljessé válik a Munkácsy-negyed. Úgy véli, az emlékházban és a múzeumban lévő tárlatokat muszáj lesz majd együtt kezelni, hiszen, aki megnézi az egyiket, kíváncsi lesz a másikra is, és a kettő együtt fog teljes képet adni a művészről és az adott korról. Elmondta, az emlékházban modern, élményszerű és interaktív kiállítás lesz látható, amelyben találkozik a 19. és a 21. század.