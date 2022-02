Nyíradonyban, az Ábri-tanyán készített mintegy 150 adag csülkös babgulyást a Kárpátaljáról érkezett, elsősorban roma menekülteknek Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője-tulajdonosa és két segítője hétfőn.

– Láttuk a képeket a televízióban és az interneten, láttuk, hogy milyen nehézségek közepette érkeztek az országba azok, akiknek kényszerűségből, a háború miatt el kellett hagyniuk otthonaikat – mondta hírportálunknak Ásós Géza. – Természetesnek tartottuk, hogy a magunk módján egy kicsit mi is segítünk. Így hétfőn kora reggel két munkatársammal, Kovács Antallal és Bari Zoltánnal közösen elindultunk Nyíradonyba, hogy főzünk egy meleg ételt a menekülteknek.

Ásós Géza elmondta, megdöbbentő sorsokkal találkozott, akad olyan 17 éves fiatalember, akiknek összes férfi családtagja Ukrajnában maradt, 59 éves édesapja is, a család teljesen kettészakadt.

– Olyan mérhetetlen szomorúság van a fiú szemében, amihez hasonló nagyon kevés létezik – fogalmazott hírportálunknak Ásós Géza, aki elmondta, a tanyán többségében gyerekek vannak, és torokszorító volt, amikor egyikük saját kis kakaós csigájával kínálta meg őket.

– Nagyon sok segítség érkezik, szinte megállás nélkül jöttek az autók, ruhát, élelmiszert hoztak, nagyon sokan szeretnék támogatni azokat, akiknek el kellett menekülniük a harcok elől – tette hozzá.

Ásós Géza élőben is bejelentkezett a helyszínről:

– Szükséges esetén több mint háromszáz kárpátaljai, illetve ukrajnai menekültnek biztosít szállást országszerte a békési székhelyű Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió – tudtuk meg Surman László missziós igazgatótól. Mint azt délután kettő órás egyeztetésünk idején elmondta, ebben az időpontban már nyolcvannégy ember talált nálunk menedéket, illetve volt úton a szálláshelyek felé.

Békés megyében négy ház áll rendelkezésre, amelyek várhatóan hamarosan szintén fogadnak majd nehéz helyzetbe került embereket Kárpátaljáról.

Surman László elmondta, folytatják múlt héten megkezdett adománygyűjtésüket. Mint megtudtuk, óriási szükség van a pénzbeli támogatásra, hogy a menekülők kiválthassák gyógyszereiket, a gyerekek megfelelő pelenkához juthassanak. Ugyancsak várják a tartós élelmiszereket, ruhaneműt, takarókat, plédeket, tisztálkodási szereket.

– A helyzet szinte percről percre változik, hiszen folyamatosan érkeznek a menekültek, mi pedig igyekszünk mindenkinek segíteni – tette hozzá.

Mint korábban megírtuk, adománygyűjtő akciót indított a kárpátaljai magyarok megsegítésére a gyulai önkormányzat – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő polgármester.

A városvezető Facebook-oldalán kifejtette, a szomszédunkban zajló sajnálatos háborús helyzet miatt a kárpátaljai partnertelepülésükön, Szőlősgyulán otthonukban maradt emberek megsegítésére indítanak adománygyűjtő akciót. A település polgármesterével egyeztetve a legnagyobb szükség jelenleg tartós élelmiszerre van, mivel azok teljesen elfogytak a boltokból. Szükségük lenne még ágyneműkre és ágyneműhuzatokra a náluk lévő menekültek elszállásolásához.

Az adományokat hétköznap az Erkel Ferenc Művelődési Központ információs helyiségében (5700 Gyula, Béke sgt. 35.) lehet leadni reggel 8 órától 20 óráig.

Az adományokat szeretnék minél hamarabb összegyűjteni és célba juttatni, ezért az akciót hétfőtől péntekig kívánják lebonyolítani.

Az összegyűjtött adományokat célzottan, nemzetközi humanitárius munkát végző szervezetek segítségével juttatják el a szőlősgyulai emberek számára.

A békéscsabai Bonnyai Sándor évek óta segíti a nehéz sorsú kárpátaljaikat több módon. Elmondta, hogy most több olyan család kért tőle segítséget, akiknek nincsenek anyaországi kapcsolataik, rokonaik, mivel szeretnék biztonságban tudni a gyermekeiket addig, amíg véget nem ér a konfliktus.

Eddig Kisdobronyból érkezett Békéscsabára befogadókhoz egy család: egy hétéves kisfiú a huszonéves anyukával, illetve a fiatal nő két, 15 és 16 éves húga. Bonnyai Sándorhoz egyébként ezen túlmenően befutott vagy 30-40 felajánlás, hogy ha szükséges, most azonnal tudnak fogadni gyermekeket, családokat.

Tudnának nekik programokat szervezni, iskolába is bejárhatnának.

Vasárnap a lónyai határátkelőhelyen járt, ahol azt tapasztalta, hogy sok gyermek és nő menekült Magyarországra, a férfiakat viszont visszafordították. Ő is vitt élelmiszert az érkezőknek, és azt látta, hogy máshonnan is rengeteg felajánlás fut be a környékbe. Úgy véli, rendkívül szervezetten zajlik minden, az összefogás pedig példaértékű. Közben azoktól, akik Kárpátalján maradtak, egészen abszurd történeteket hall.