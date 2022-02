A program azért is bírt kiemelt jelentőséggel, mert tavaly a pandémia miatt nem lehetett megtartani. Ugyanakkor biztonsági okokból így is szűkebb keretek között rendezték meg az eseményt, a műsornak az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a vacsorának és a bálnak pedig a szomszédos Vigadó adott otthon. Utóbbi programon ezúttal a végzősök és tanáraik vehettek részt. A művelődési házban a programot az énekkar és a zenekar nyitotta. Zámori Ida intézményvezető beszédében elmondta, a diákok egy nehéz időszakon vannak túl, hiszen tanulmányaik alatt online oktatásra is szükség volt. Kiemelte a szalagavató közösségformáló erejét, aminek kapcsán hangsúlyozta, most talán még az átlagosnál is nagyobb szükség van az összetartozás érzésére. A gimnázium diákigazgatója, Megyebíró István arról szólt, hogy közel 3 és fél évvel ezelőtt, amikor először beléptek az iskola kapuján, titokban mindig erről a pillanatról álmodtak. Mint mondta, akkor még csak álmodoztak erről az estéről, most viszont valósággá vált, ugyanakkor új kihívások várnak rájuk, hamarosan indulniuk kell új célok felé. A köszöntőket a szalagtűzés ünnepi pillanatai követték. Perlaki Attila a 12. A osztályfőnöke, Porcsalmi Tünde, a 12. B osztályfőnöke, Kukár István, a 12. C osztályfőnöke és Nagyné Kotroczó Andrea tanárnő, a 12. D osztály osztályfőnöke az iskola igazgatójától kapta meg a szalagot, míg a diákoknak osztályfőnökük tűzte fel a középiskolás évek végét jelző szalagot. A gimnáziumban hagyomány, hogy a szalagavató ünnepélyen a végzős diákokat a szülők is köszöntik. Ezúttal Kissné Bruder Ilona osztotta meg gondolatait. Beszédében egyebek mellett kiemelte, hogy a szülők nyugodtak lehetnek az egyetemi felvételiket és az egyetemi éveket tekintve is, hiszen az Erkel gimnázium kiváló alapokat biztosít. Ezután a műsorok vették át a főszerepet, fényképek segítségével a jelenlévők láthatták az elmúlt négy év életképeit.

A program második részében a keringők következtek, valósággá vált a diákigazgató által korábban említett „szoknyák suhogása, frakkok tömkelege”. A végzősök szüleiket is felkérték egy táncra.

Ezután a Vigadóban elegáns fények és terítékek várták a diákokat és pedagógusaikat. A nyitótánc itt is a keringő volt, amibe a végzősök is bekapcsolódtak, illetve tanáraikat is felkérték. Az estből, hajnalig tartó nagyon jó hangulatú buli állt össze.