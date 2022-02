A képet a Műegylet tárlatán mutatták be. Debrecenben utóbbi festménye mellett azon portrékat is kiállították, melyek témaadói a cívis város polgárai, a szabadságharc résztvevői voltak. Ez volt az első egyéni gyűjteményes tárlat Magyarországon. Festett Békés megyében is, nemcsak portrékat, de vallási témájúakat is, Mezőberényben, Békésen látható néhány közülük. Korábban is használt művészneve 1853-tól vált hivatalossá. 1854-ben vette feleségül Névery Annát, az esküvő után Pestre költöztek. Festői pályája felfelé ívelt, sikerességét a ’62-es londoni világkiállításra küldött festménye a Milton, leányainak az elveszett Paradicsomot diktálván, illetve az 1869-es müncheni nemzetközi kiállításon is bemutatott, jelenleg a mezőberényi városháza dísztermében megtekinthető Coriolánus-kompozíció bizonyítja.