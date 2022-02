Erre nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében, 500 millió forintot igényelve – ismertette Karakas Anikó polgármester. A gazdaságfejlesztési célokat is szem előtt tartva a földszinten egy 250 négyzetméteres üzletteret hoznának létre, és az épület udvari szárnyában egy további kereskedelmi egységet alakítanának ki. A második emeleti, jelenleg kihasználatlan helyiségekbe is könyvtári szolgáltatásokat költöztetnének, lenne folyóirat-olvasó, kávézó- és játszósarok, tanulótér, különálló olvasóterem, kutatószoba, valamint egy 50-60 érdeklődő fogadására alkalmas közösségi rendezvényterem. Az épületet a felújítása, fejlesztése során akadálymentesítenék is, egy új lift telepítenének.