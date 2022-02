Potapenko Alexander, a békéscsabai ukrán önkormányzat elnökhelyettese megkeresésünkre elmondta, folyamatosan figyeli a híreket, és szinte aludni sem tud, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát. A helyzet pedig információi szerint nagyon rossz. Elárulta, vannak olyan rokonai Ukrajnában, akik szolgálatot teljesítenek a háborúban, az egyik Odessa megyében, a másik pedig Kijevben, de velük érthető módon nem tud kapcsolatot tartani elfoglaltságuk miatt. Civil rokonai közül van olyan, aki elmenekült Kijevből, közülük is a nők és gyerekek, akik most éppen Nyugat-Ukrajnában vannak nagybátyjánál, ahol még viszonylag nyugalom van. Az elnökhelyettestől megtudtuk, Ukrajnában óriási sorok vannak az üzletekben, benzinkutakon és pénzautomatáknál, az autóutakon pedig hatalmas dugók alakultak ki. Elmondta, információi szerint már csütörtök éjszaka több rakétatámadás érte Kijevet, de egyik sem okozott nagyobb kárt. Potapenko Alexander kérdésünkre elárulta, ő maga Lvov-ban született és 1986 óta él Békéscsabán, viszont ahogy a fentiekből is kiderül, sok rokona lakik Ukrajnában. Természetesen felajánlották nekik, hogy befogadják őket, ha eljönnének Magyarországra a háború elől, de egyelőre nem akarják elhagyni az országot, csupán azon belül húzódnak biztonságosabb helyre.

Végül a békéscsabai ukrán önkormányzattal kapcsolatban elmondta, szerveznek segítségnyújtást, ahogy az ukrán egyház is. Adományokat már ajánlottak fel számára, de jelenleg még nem érkezett hozzájuk Ukrajnából menekülő személy, vagy család, így nincs még kinek átadniuk. Hozzátette, hálás a sok együtt érző magyar embernek, és nagyon örül annak, hogy Magyarország is befogadja az ukrán menekülteket. Hírportálunk információi szerint egy ukrán család már érkezett Békéscsabára itt élő rokonaihoz, de nem szerettek volna nyilatkozni a háborúról vagy épp a menekülésükről.