Egy kép felér ezer szóval, egy film felér ezer képpel. Ez az idézet az alapköve az Animatiqua stúdiónak, melyet egy békéscsabai születésű fiatalember, Kondacs András álmodott meg.

– Minden jelentősebb régió eltűnt, épített örökségét szeretnénk látványvilágában visszahozni – mondta el kérdésünkre a stúdió ügyvezető-alapítója. Magam is békéscsabai születésű vagyok, szüleim Békésen élnek, és több kollégám is innen származik, talán ezért is élveztek elsőbbséget azok a már nem létező, rég az enyészeté lett épületek, melyek itt voltak találhatók egykoron.

Mint megtudtuk, egy ilyen jellegű összeállítás sziszifuszi gyűjtőmunkát igényel, ez a három-négy snitt 60-65 munkaóra animálást is jelent.

A stúdió korábbi kisfilmjeiben nagyszüleink szemén keresztül láthatjuk a régi Budapestet, melyben digitális animációval jelenítették meg a főváros megsérült, majd elbontott épületeit. Az Eltűnt Budapest epizódjaiban egy sor olyan fotót tettek mozgóvá, amin mára eltűnt budapesti épületek, terek, illetve helyek láthatók.

– A hatszáz munkaóra alatt megszületett anyagban harminc helyszínt dolgoztunk fel, egy kép összeállításához pedig sokszor több fotót kellett felhasználnunk, illetve manuálisan kipótolni a fehér foltokat, hiszen a fák, emberek, vagy járművek olyan, kisebb-nagyobb részleteket takartak ki, amikre nyilvánvalóan szükség volt – mondta el Kondacs András.

Mint megtudtuk, természetesen a filmek készítését nem hagyják itt abba, egyik fontos céljuk, hogy azokat a már rég nem létező kastélyokat is visszahozzák a jelenbe, melyekből Békés megyében oly sok eltűnt a XX. század viharaiban.