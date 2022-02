A forgatás februárban már el is kezdődik. A sorozat egy-egy epizódjában kedves, vidám történeteket dolgozunk majd fel valós életszituációkon keresztül, de hagyományos filmes klisék, például gyilkosságok nélkül – nyilatkozta lapunknak Varga Ádám, a készítő Romis Mozi producere. Mint elmondta, a hazánkban korábban nagy népszerűségnek örvendő Szomszédok és a Kisváros modernizált változatát képzelték el bűnügyek nélkül. Utóbbi sorozatra ellenben már csak azért is emlékeztethet majd az alkotás, mert, ahogy Hunyadi főtörzs és társai történetében Szigetvár, úgy Békéscsaba is a saját nevén szerepel majd a sztoriban.

– Mindkét sorozat sikerének egyik titka abban állt, hogy nagyon jól reagált a társadalmat ért hatásokra, azokat aktuálisan dolgozta fel. Másrészt a szereplőkkel könnyen lehetett azonosulni, nem csoda, hogy például a Szomszédok több karaktere a mai napig része a közbeszédnek, gyakran utalnak rá az egykori nézők. Valami hasonlóban gondolkodunk mi is – fogalmazott a szakember kérdésünkre. – A cselekmény egyik főszála egy étteremben, a korábbi békéscsabai Street Cornerben zajlik majd, ahol egyébként a cég hamarosan valóban nyit egy vendéglőt. Lesznek olyan napok, amikor majd, akit érdekel, statisztaként részt is vehet a forgatásokon. A valóság és a fikció egy-egy ponton összeér majd.

– Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy minél több valódi helyszín megjelenjen majd az egyes epizódokban. Ennek megfelelően felvételek fognak készülni például a békéscsabai piacon, ami szintén a saját nevén szerepel majd a történetmesélésben – tette hozzá.

Varga Ádám elmondta, azt tapasztalta, hogy nagyon sokakat érdekel a filmezés, ám ahhoz, hogy valaki statisztaként részt vegyen egy-egy forgatáson, általában Budapestre kell utaznia. Az új sorozattal szeretnék közelebb hozni mindezt a békéscsabai, Békés megyei emberekhez.

A város mellett egyébként erdészház, panzió, benzinkút és orvosi rendelő is része lesz a cselekménynek, és más megyei települések, valamint Debrecen, Sopron vagy a Balaton is megjelenik. Szintén a helyi jelleget erősíti, hogy a megyei kötődésű Varga Ádám mellett forgatókönyvíróként és rendezőként is segíti a munkát a szeghalmi Kincses Zoltán, míg a szereplők között feltűnik a remek békési énekesnő Zséka, Zsombok Réka is.

Varga Ádám külön érdekességként megemlítette, hogy általában minden második részbe meghívnak majd egy-egy nagyon ismert, népszerű művészt, hogy ezzel is erősítsék az érdeklődést az alkotás iránt. Az első forgatási napok a jövő héten lesznek, míg a közönség várhatóan áprilisban láthatja majd a kéthetente jelentkező sorozat első részeit az interneten.

Számos produkción dolgoznak

A producer elmondta, hogy ennek a sorozatnak tudatosan választották helyszínéül az internetet. Az érdeklődők a Romis Tv oldalán nézhetik meg a YouTube forgalmazásában az egyes részeket. Az indulás egyébként egybecseng a Romis streamingszolgáltatásának elindulásával, amelyen a cég számos produkcióját megtekinthetik majd a nézők. Mint megtudtuk, Varga Ádámék jelenleg több produkción is dolgoznak, egész estés filmek gyártásától, forgalmazásától a sorozatokig.