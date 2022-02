Pályázatok 1 órája

A rendezvények életre hívását segítenék Biharugrán

Több pályázatot nyújt be idén is a Magyar Falu Program keretében az önkormányzat – ismertette Makra Tibor polgármester. Egyrészt az óvoda játszóterének fejlesztésére adnak be kérelmet.

Másrészt közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére, valamint közösségszervező munkatárs bérköltségeinek támogatására pályáznak, a szakember a helyi rendezvények életre hívásában, a közösségi élet szervezésében tölthet be fontos szerepet. Harmadrészt a Bölönyi utcai szolgálati lakás részbeni felújítása szerepel az elképzelések között.

