– A nagyköveti rendszerrel szeretnénk az iskolán belül egy olyan hálózatot létrehozni, ahol a vezetőség és a diákok segítik egymást. Továbbá nem titkolt célunk, hogy az elért eredményeinket és a megfogalmazott igényeket egyfajta nagyköveti rendszerben kommunikáljuk a külvilág és a centrum döntéshozói felé – ismertette Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSzC) főigazgatója az eredményhirdetésen.

Kiemelte, a professzionális oktatás és a duális partnerekkel való együttműködés mellett fontosnak tartják a leendő diákokat is megszólítani, amit leghitelesebben az iskola tanulói tudnak megtenni.

– Pár éve még ők is ugyanabban a cipőben jártak. Most pedig az elragadó személyiségüknek hála a hetedikes, nyolcadikos diákok is érteni, érezni fogják, hogy mi a BszC-ben mit képviselünk. A nagyköveteink a saját tapasztalataikkal segíteni tudják a pályaválasztás előtt állókat abban, hogy a lehető legjobb döntést hozzák – fogalmazott Mucsi Balázs. Hozzátette, a most megválasztott nagyköveteknek az iskola képviseletén túl fontos feladatuk lesz még, hogy részt vegyenek, beleszóljanak a szakképzési centrumban folyó munkába, folyamatokba.

Az eseményen Kiss László, a BszC akkreditált marketingügynökségének tulajdonosa, ügyvezetője elmondta, az idei tanévben a nagykövetek megkapják azt a tudást, eszközrendszert, amely segíti majd őket abban, hogy a lehető leghitelesebben képviseljék az iskoláikat a jövő évi pályaválasztási kampányban.

A médiamegjelenéseken, a sajtónyilvános eseményeken a saját gondolataikon keresztül fogjátok bemutatni a leendő diákságnak az itt folyó munkát. De mindezek előtt még részt veszünk egy kétnapos kommunikációs tréningen, ahol influenszerek és a témában jártas szakemberek adnak majd tanácsot az előttünk álló munkához.

Kiss Gábor képviseli a szakképzési centrumot

Hétfőn délután a negyven előadó közül a vezetőség Kiss Gábort választotta meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum nagykövetének. A BszC Kemény Gábor technikum 11. évfolyamos tanulója az eredményhirdetés után elmondta, mindig érdekelték az iskolával kapcsolatos szervezési munkák, programok, és ez ösztönözte őt arra, hogy nagykövetnek jelentkezzen.

– Nagyon szeretek előadásokat tartani. Itt most a korosztályommal való kommunikációra kell ráerősítünk, hogy az ő nyelvükön magyarázzuk el azokat a dolgokat, amik fontosak lehetnek a jövőjüket illetően. Ugyanakkor már ez a nap is nagyon jó volt tapasztalatszerzésnek a számomra, már most tudom, hogy min kell még finomítani, gyakorolni – árulta el a szakképzési centrum újonnan megválasztott nagykövete, aki a hiteles és első kézből történő tájékoztatást fogalmazta meg elsődleges céljaként.

– Egy ilyen zavaros környezetben, ahol sok a hamis információ, hamar tévútra terelődik az ember, ezért úgy gondolom, nagyon fontos, hogy legyenek hiteles források a számukra – hangsúlyozta.