Inkább a szemét jelent gondot

A katolikus egyház részéről Szigeti Antal atya elmondta, szívesen együttműködnek az önkormányzattal a parkolók kapcsán, de úgy véli, alapvetően a város feladata azt rendben tartani, mivel azt a területet nem az egyház kezeli. Az egyházhoz tartozó belső utak javítása folyamatban van. Emellett az elmúlt időszakban a kerítéseket is rendbe tették. Sáros parkolók miatt nem kapnak panaszt, sokkal inkább a szemét jelent problémát. Ugyanis volt egy tároló, amibe nemcsak a temető területéről, hanem kívülről is lehetett hulladékot pakolni, és a koszorúk, virágok mellé bizony kerültek építési törmelékek, állati tetemek is. Ezt a helyet megszüntették, ilyenkor viszont az a gond, hogy messze van a másik szeméttároló.