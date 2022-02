Váncsa Klára természettudományos muzeológus elmondta, kiállításuk a méhészetről és a mézről szól, amihez kapcsolódva egy olyan rendezvényt hívtak életre, ami kimondottan a méhészeti termékek napját idézi. Az eseményt különböző játékokkal, illetve kreatív foglalkozásokkal színesítették. Az érdeklődők mézeskalácsot díszítettek, illetve viaszgyertyát készítettek, amiket haza is vihettek. Továbbá a tárlat mellett felállított fotófalnál méhészruhában fotózkodhattak, amit posztolhattak közösségi oldalaikon, vagy akár a múzeum oldalán is. Utóbbi fotók közül sorsoltak is, persze mézes nyereményért.



Forrás: Bencsik Ádám

Váncsa Klárától megtudtuk, a program része volt egy kvízjáték is, aminek kérdéseit úgy tudták megválaszolni a látogatók, ha előbb alaposan megnézték a kiállítást. Végül elmondta, a tárlat egészen április 24-ig látható, amihez szerveznek még április 9-én egy Mézeskalács vásárt. Hangsúlyozta, az egész programsorozat célja, hogy felhívják a figyelmet a beporzók fontosságára.