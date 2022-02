– Elektronikai műszerészként végzett, hogyan vezetett az útja a színházba?

– Miután végeztem, és visszamentem az ezüsttornyú kis falumba, Körösladányba, a Henkel elődjében, a Metakémia Ipari Szövetkezetben kezdtem. Az egyik unokatestvérem férje, Zatykó György ekkoriban a Jókai színházban dolgozott, és megkérdezte, volna-e kedvem itt munkát vállalni. 1978. április 1-jén alighogy beléptem – leendő világosítóként – a színház hátsó kapuján, már intézték is a munkakönyvemet. Aztán 1982–83-tól kezdtem el hanggal foglalkozni. Volt egy kis zenekarunk a faluban, Szabad Európát hallgattunk, játszottuk a számokat, az elektronikai tudásom megvolt, így könnyen beleszoktam a színházi munkába.

– Szakmailag mit tekint a legnagyobb sikerének, kihívásának?

– A hanganyagot kezdetben magnószalagról játszottuk be, aztán CD-ről, végül számítógépről. Minden egyes darabot maximális tudással, a lehető legjobban igyekeztem megcsinálni. Persze voltak nehéz darabok, amelyek kihívást jelentettek. Nagy odafigyelést igényelt például a Goldoni Két úr szolgája és A zenekar című darabok, mindkettő munkaigényes előadás volt, de a szakma, a hozzáértők el is ismerték. Az első mikroportos daraboknál nekünk is meg kellett tanulni, milyen előnyei és buktatói vannak. Az elmúlt tizenkét év kivételével – tehát harminc évig – egyedül voltam a hangra. Rögzítettem, felvételt csináltam. Utána Fekete Péter és Vámos Zoltán kitalálták a színháztechnikus szakot, így szereztem még egy státuszt magam mellé.

Kohári Imre megkapta Magyar Teátrumi Társaság díját

– Azóta tanít a Színitanházban. Milyen érzés kinevelni a szakmai utánpótlást, látni a fiatalok szemében a csillogást?

– Akik ide jönnek, tizennyolc évesen a gimnázium vagy a szakközépiskola után, azoknak nincs fogalmuk arról, mi az a színház. Ezért év elején mindig megkérdezem tőlük, valóban érdekli őket ez a szakma, hivatás, mert aki ezt választja, annak nagyon elkötelezettnek kell lennie a színház iránt. Ez nem olyan, hogy bemész reggel hatkor vagy nyolckor, és kettőkor vagy négykor hazamész. Talán pont ezért, amikor tíz fiatalt felveszünk, abból négy lemorzsolódik. A többiekből viszont itt lesz férfi. Ők egy életre megszeretik a színházat. A tizenkét év alatt nagyon sok szakembert képeztünk Vámos Zoltánnal és Takács Ferenccel. Alig van színház az országban, ahol nem a mi tanítványaink vannak, és a hangtechnikai, illetve rental cégeknél úgyszintén a „mi fiaink” dolgoznak.

– Min dolgozik éppen?

– A Hajnalban, délben, este és a Családi ágy az én darabom, de a Váratlan találkozásokban is besegítek. Minden foglalkoztat, ami a színházzal kapcsolatos, az aktuális javítások, a szervizelés, nyilván ezeket is meg kell, hogy oldjuk. Emellett van egy saját hangstúdióm is.

– Milyen tervei, álmai vannak?

– Néhány nap múlva, február 22-én 65 éves leszek, elérem a nyugdíjkorhatárt. Nyilván le kell ülnöm az igazgatómmal. Maradni szeretnék, és ha eljön az idő, a fénytechnikát szeretném rendben hagyni, hogy nyugodtan menjek nyugdíjba. A színházat szeretni csak egyféleképpen lehet: a mi munkánkban nincs az, hogy csak félig csinálom. Hiszen előadások bukhatnak meg, ha a szcenikai háttér nem működik. Nagyon fontosak vagyunk mi, akik a háttérben kiszolgáljuk az előadások sikerét.