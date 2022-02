Mint ahogyan azt a kisalföld.hu is írja, a sajtótájékoztatón Farkas Ciprián polgármester is részt vett, aki hálával búcsúzott el Pataki Andrástól és bizalommal köszöntette Ragány Misát. – Nem kis feladat tárul most Ragány Misa igazgató úr elé, hiszen Sopron rendkívül gazdag kulturális életet élvez. Ahogy eddig is, ezentúl is az önkormányzat támogatni fogja a Pro Kultúra Sopron működtetését – emelte ki köszöntőjében Farkas Ciprián.