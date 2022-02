– Megy minden rutinból?

– Ezt nem lehet megszokásból csinálni. Folyamatosan képeznünk kell magunkat, hiszen fejlődik a technika, a mentésirányítás rendszere, a telefon pedig immár szinte csak formaság, mivel sok mindent számítógép vezérel.

– Vannak emlékezetes eseteik?

– Mindenkinek vannak. Talán az egyik ilyen, ami nyilvánosságot is kapott, a 2019-es tótkomlósi ralibaleset volt, amikor sok bejelentés érkezett egyszerre egy helyről, így tudtuk, hogy nagy a baj. Emellett anyaként is mondhatom, hogy megrázóak a gyerekekkel kapcsolatos események nemcsak a helyszínre kivonuló mentőknek, hanem nekünk, az irányításban dolgozóknak is. Nemrég például volt egy telefonon keresztüli újraélesztés. Sok minden megérint, például, amikor hallom a bejelentő zokogását.

– Tudni kell felejteni?

– Inkább kikapcsolni. Tudni kell megújulni, meg kell találni azt, ami a munkán kívül kikapcsolódást nyújt. Számomra a családommal, a két fiammal töltött minőségi idő jelenti az igazi feltöltődést. Tudják, hogy hol és milyen közegben dolgozom, és bár rajonganak a mentőautókért, engem mindig telefonok és monitorok mögé rajzolnak le, ők a mentés ezen oldalát ismerik.