Gulyásné Lupsán Mariann óvodavezető hozzátette: az intézmény jelenleg 65 férőhelyes, de most is 72 gyermekről gondoskodnak, erre a képviselő-testület határozata ad lehetőséget. A fejlesztés révén egy 80 négyzetméteres résszel, benne egy 60 négyzetméteres csoportszobával bővítik az épületet, és így a férőhelyek számát is növelik majd 77-re.