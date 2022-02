A jövőt illetően beszélt arról, hogy márciusban a településen a felelős állattartás jegyében oltási, ivartalanítási akciót hirdetnek, erre 820 ezer forint áll a rendelkezésükre. Elhangzott, a Magyar Falu Programban szeretnének az önkormányzati ingatlanok fejlesztésére újabb forrásokat bevonni, ezért folyamatosan pályáznak. Például a már megépített Béke téri óvoda tetőtér-beépítésére. – Az önkormányzati temető infrastruktúrájának a fejlesztése is napirenden van. Folytatni szeretnénk a temetőben megkezdett útfelújítási programot. A temetői nyilvántartás digitalizációját is megoldanánk – tette hozzá a polgármester. A járdaépítési programjukat sem fejezik be, erre 10 millió forintot szánnak a Béke téri, a Nagy és a Kossuth utcákon. A Dobó utcán útfelújítást terveznek, és a sportpálya előtt a parkolók építése is napirenden van. Belügyminisztériumi pályázaton szeretnének támogatást kapni (20 millió forintot) a Nagy utca útburkolatának javítására. A falu üzemeltetését végző házi brigád munkájához billenő platós teherautó vásárlása szintén tervben van. TOP Plusz-forrásokra is pályázik az önkormányzat, a közösségi házuk energetikai felújítása, a Kossuth utcai csapadékvíz-elvezetés, a művelődési ház tetőfelújítása a cél. Figyelmet fordítanak a belterületi utak rendbetételére, a gondozási központ fejlesztésére, pályázati forrásokat hívnának le a gazdaságélénkítésre is.