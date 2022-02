Tizenhárom alkalommal láthatja a közönség tavasszal azt a folk musicalt, amit Békési Betyárok címmel visz színpadra a Cervinus Teátrum. A darab témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, és a korabeli társadalmi viszonyok hiteles bemutatása mellett műfajteremtő szerepe is lesz. A folk musical célja ugyanis egy olyan zenei világ megteremtése, amely a magyar zenei motívumokat ötvözi a világzene dallamvilágával, ezáltal létrehozva egy új, egyedi zenei stílust. A próbák a napokban kezdődtek meg Szarvason, a bemutató március 12-én lesz.

Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója kifejtette, egy olyan projektbe kezdtek bele, amely mögött sok másikhoz hasonlóan pályázati pénz van. Viszont a forrást ezúttal a Békés Megyei Önkormányzat nyújtja, amely Hagyomány, Érték, Közösség Békés megyében címmel hirdetett meg korábban egy pályázatot.

Ennek köszönhetően hívják életre a Békési Betyárok folk musicalt, melynek elsődleges feladata, hogy a Békés megyei betyárvilágot, mint legendakört népszerűsítse egy előadás keretében. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejében játszódik, amin belül a megyei betyárok érintettségét mutatja be. Szövegkönyvét Belinszki Zoltán írta, dallamvilágát Szekér Gergő énekes indította útnak, az ötletgazda és egyben rendező pedig Varga Viktor. A projektben természetesen helyet kaptak táncosok is.

Varga Viktor elárulta, régi vágya volt már az, hogy a népzenét populárisabbá tegyék a mostaninál. Ugyanis számtalan jó példája volt már Szarvason annak, hogy néptánc előadásokon vagy népzenei koncerteken telt házzal működött a Vízi Színház, mert nagyon szereti azokat a közönség.

Az ország különböző pontjait járva azonban nem tapasztalt mindenhol ekkora szeretetet a műfaj iránt. A fiatalok köréből pedig kifejezetten csak azok szeretik, akik néptáncosok, míg a többség inkább ódzkodik tőle. Miközben a népzenének vannak olyan szép motívumai, amelyek egészen a popkultúráig is eljutottak. Ezért is tesznek most egy kísérletet, ami szakmai kihívás zeneileg és színház technikailag is. Egy új műfajt próbálnak ugyanis megteremteni, a fent említett folk musical-t.