Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, a büdzsé előkészítése előző év végén elindult. Egyeztetett a képviselőkkel, és az előirányzatokon látható, hogy a kéréseket, javaslatokat beépítették. Hozzátette: év elején 400 millió forintot kapott az önkormányzat a kormánytól a kötelező béremelések végrehajtására és közétkeztetésre. Jelezte: a költségvetés főösszege 43 milliárd forint: működésre 14 milliárd, fejlesztésre 27 milliárd forint megy, látható, továbbra is fejlődési pályán mozog a város. Négy fő célt határoztak meg. Egyrészt az intézmények működésének biztonságát, amelyek a korábbi 8 milliárd helyett idén 9 milliárd forintból gazdálkodhatnak. Másrészt a fejlesztések folytatását és újabbak indítását. Sorolta a beruházásokat, így a Munkácsy-negyedet, a piacot, a Wenckheim turista- és kerékpárutat, az út- és járdafejlesztést. Saját forrásból is lesznek fejlesztések, bővítik az ivóvízhálózatot, parkolókat építenek. Harmadrészt ügyelnek a zöldinfastruktúra fejlesztésére. Negyedrészt emelik a béreket, nagy érdemnek nevezte, hogy 67 ezer forintra nőtt az alapilletmény, amely 20 százalékos növekedést jelent. Hangsúlyozta, hogy minden kötelező feladatot el tudnak látni, viszont továbbra is fontos a veszélyhelyzet miatt az óvatos, takarékos gazdálkodás. Ha év közben nőnek a bevételek, akkor lehet további kiadásokat tervezni. Biztatónak nevezte, hogy tavaly is több folyt be helyi iparűzési adóból, mint ahogy azt előzetesen tervezték. Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint biztonságos, megfontolt költségvetés született, és a nem kötelező feladatok ellátására, így a sportra vagy a kultúrára is jelentős összeget fordítanak. Kiemelte, hogy a kormány komoly támogatást biztosít Békéscsabának a beruházásokra, reméli, hogy ez a jövőben is így lesz. Átgondoltnak, a tavaly év végén elfogadott koncepcióval összhangban lévőnek nevezte a büdzsét dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba). Szerinte a költségvetés fejlesztéscentrikus, hiszen a főösszeg 60 százaléka megy beruházásokra. Hangsúlyozta, a békéscsabaiak életkörülményeit javító fejlesztésekre is sort kerítenek, és 1,2 milliárd forintot szánnak önként vállalt feladatokra.

Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) elmondta, hogy a korábbinál 500 millió forinttal több központi támogatást kap a város. Tavaly jól teljesítettek a vállalkozások, és idén is remélhető, hogy a tervezettnél több bevétel folyik be. Úgy véli, a választókerületi fejlesztések fontosak, hiszen helyi igényeket elégíthetnek ki azokkal, példaként hozta fel a játszótereket. Szerinte erősíteni kell a városgazdálkodási kft.-t, hogy minél több feladatot végezhessen el saját hatáskörben.

Tavaly 7 százalékkal emelkedett a bruttó hazai termék, a GDP, idénre 5,2 százalékos növekedést várnak – mondta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az ülésen. Többen említették, hogy magas az infláció, erről elmondta, hogy ez nem magyar, hanem európai uniós sajátosság, ebben a gazdasági környezetben áll helyt a kormány. Úgy véli, jó költségvetés készült Békéscsabán.

Kukáktól az utcanévtáblákig

Számos apró, ám mégis jelentős fejlesztést említettek az ülésen a költségvetés tárgyalásakor. Jelzőlámpákat újítanak fel, szelektív kukákat helyeznek ki közterületekre, emelte ki dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba). Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) arról beszélt, hogy cserélik a megkopott utcanévtáblákat is, hogy folyamatosan rendezett lesz a CsabaPark. Szente Béla (Fidesz-KDNP) a nyugdíjas egyesületek, Csányi Illés (Hajrá Békéscsaba) a polgárőrök támogatását hangsúlyozta. Varga Tamás alpolgármester szerint tavalyhoz képest örömteli, hogy már most tervezhetik a nyári rendezvényeket. Az ifjúsági feladatok kapcsán szóba került, hogy a fiatalok szeretnének egy saját közösségi teret a belvárosban, amilyen korábban az Andrássy Úti Társaskör volt, ennek a helyét is keresik.