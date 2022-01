Repertoárjukban megtalálhatóak a klasszikus tradicionális, és a mai modern kor zenéjére íródott színpadi koreográfiák – szólók, duók, miniformációk – is. Kurucz-Papp Ildikó kiemelte, a mazsorettórákon minden alkalommal megszűnik a külvilág, csak a gyerekekre figyel, akikkel félszavakból is értik egymást, „egy húron perdülnek”, szinte második családot alkotnak. Nemcsak tudást igyekszik átadni, pozitív életszemléletet, alázatot, szorgalmat is.