Akadálymentes mosdó is épül

A felvételi épület külső megjelenése tekintetében a cél az eredeti állapot helyreállítása – ismertette lapunkkal a részleteket Szívós László polgármester, hogy milyen információkat kapott a beruházás kapcsán a vasúttársaság szakembereitől. A homlokzaton szintén helyreállítják a típustervnek megfelelő struktúrát. A belső terek megfelelnek majd a kor követelményeinek, miközben a megmaradt értékek védelmére ugyancsak törekednek. Most a földszinten folyik a munka, itt van a forgalmi iroda, a szolgálati mosdó és a pihenőhelyiség, valamint a váróterem, és a beruházás is nagyban ezt a területet érinti. A váróterem megújul, illetve akadálymentes mosdót is kialakítanak. Az emeleten egykor lakás volt, de az a rész évtizedek óta üres. Érdekes, hogy az oda vezető míves falépcső szokatlanul jó állapotban maradt meg. A felvételi épület melletti, szintén értékes mosdó- és raktárépületen állagmegóvási munkák várhatók.