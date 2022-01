A beruházás során tízállásos, a kamionok megfordulására alkalmas parkolót létesítettek, illetve 575 méteren világítást is kialakítottak. A korábbi években több jelzés is érkezett önkormányzatunkhoz, hogy nincs elegendő bérbe vehető iroda, éppen ezért a fejlesztés részeként a Henkel telephelyével szemben, és ugyancsak az ipari park közelében irodaépületet, oktatási központot, logisztikai irodát alakítottunk ki egy korábbi, de már régebben üresen álló családi házban. Az ingatlant teljes körűen felújítottuk, cseréltük a nyílászárókat, korszerűsítettük a fűtést, megújítottuk a burkolatokat. Az épület energiaellátását pedig napelemek segítik. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert nettó 252 millió forintos támogatás segítségével megvalósuló beruházássorozat harmadik fejlesztési részeként több mint 416 négyzetméteren járda épült, és annak a 47-es főúton történő biztonságos átvezetését szolgáló zebrát is építettek. Ez utóbbi az irodaházat is magába foglaló ipari területet és a Henkelt kapcsolja össze.