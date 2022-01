A vetítés az egyik induló eleme volt annak a középiskolásoknak hirdetett, egyéni látásmód, önálló felfedezés bemutatására is lehetőséget adó vetélkedőnek, amelyben Trianon kulcskérdéseire kereshetik és kaphatják meg a választ a fiatalok. Mint megtudtuk, pénteken ugyanebben az időpontban Sopronban és Keszthelyen is volt hasonló vetítés. A „Béke - A nemzetek felett” című dokumentum-játékfilm a vetélkedőben is fontos szerepet kap.