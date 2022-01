Nagypolgári miliő fogadja majd a látogatókat

Az elnyert pályázati összegből a helytörténeti kiállítótér is megújul, ahol a tervek szerint egy vidéki nagypolgári miliőt alakítanak ki.

– Ez az úri negyede volt a majorságnak. A raktárunkban vannak bútorok, melyek a kiállítótérbe kerülnek. Van például egy korabeli szekrényünk, egy harmóniumunk, melyek biztosan részei lesznek az új berendezésnek.

A tervek szerint a bejáratnál helytörténeti kiállítás fogadja majd az érdeklődőket, és virtuális sétát is szeretnének tartani. Ugyanakkor nem lesz lekordonozva semmi, nem lesznek vitrinek, bármit meg lehet majd érinteni, vagy akár rá is ülhetnek a látogatók. Továbbá rendhagyó módon, tematikus, antikolt újságok fogják rejteni a tárlatról tudni érdemes információkat – avatott be minket Lánczi Ildikó idegenvezető. Hozzátette, a jelenleg raktárként használt helyiség is új funkciót kap, egy tevékenységbemutatót gondoltak ide, ahol a térségre jellemző gazdasági, vadászati, mezőgazdasági minikiállítás várja majd az érdeklődőket.