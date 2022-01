– A programban való részvételhez pályázni kell, és egy képviselő-testületi határozattal az akaratot meg is kell erősíteni. Továbbra is szeretnénk a programban a mezőgazdasági részt folytatni, annyi különbséggel, hogy a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központtal kötöttünk egy szerződést, mely értelmében szilvafákat kaptunk és azokat telepítettük az önkormányzat tulajdonában lévő zártkertbe. Az egyik feladat a közmunkaprogramban az lesz, hogy ezeket a fákat ápoljuk, öntözzük, gazdagítjuk, illetve a hagyományos mezőgazdasági termékeket mellette megtermeljük, amelyeket értékesítünk, akár a napközi otthonos konyhának átadva, illetve hasznosítjuk – részletezte a városvezető. Hozzátette: szeretnék folytatni a következő időszakban is a zárt csatornák építését a Somogyi Béla utcán, a Jókai utcán, a Vörösmarty utcán, a Szelesi Újtelep utca és a Szelesi főgyűjtő csatorna között, illetve az Érmellék-Kolozsvári összekötő út mellett. Járdaépítést is terveznek a Bajcsy utca és Árpád utca kereszteződésénél, nemesített útpadkát pedig a Kazinczy utcán, a Pennynél: az újonnan megnyílt piac miatt ugyanis még többen közlekednek erre. Továbbá a meglévő útalapokat is javítják az Újtelep V. utcában, a Halas Majorban és az Állomási Újtelepen. Illetve az Újtelep XI., XII., XIII., XIV., XX. utcák végeinél az Y fordulók kátyúzását szeretnék elvégezni, hogy a nagyobb járművek, például a szemétszállító autó is meg tudjon fordulni. – Ezeket szeretnénk megvalósítani a közmunkaprogramban. Az is benne volt a képviselők által elfogadott előterjesztésben, hogy a bejövő utak mentén a hulladékokat összegyűjtjük. Nagyon sok illegális hulladéklerakó hely keletkezett az elmúlt időszakban, de ezeket folyamatosan felszámoljuk – mondta Macsári József.