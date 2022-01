Bonnyai Sándor elmondta, legutóbb is rengetegen csatlakoztak a kezdeményezéshez, nemcsak Békéscsabáról és Békés megyéből, hanem az ország minden szegletéből, például a fővárosból és a Dunántúlról is. Az összegyűjtött adományokból – amelyek között voltak tartós élelmiszerek, tisztító- és fertőtlenítőszerek is az édességek mellett – egységcsomagokat állítottak össze: 300, egyenként 10 ezer forint értékű pakk készült a családoknak, 420 a gyermekeknek, emellett 186 cipősdobozba csomagolt felajánlás érkezett.