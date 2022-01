– Ezek olyan utak, amelyek már működő vállalkozások megközelítését segítik. Ezért is fontos, hogy a településen és annak a közelében lévő infrastruktúrát fejlesszük, a vállalkozásokat helyzetbe hozzuk. A gazdák, a vállalkozások is komoly beruházásokat terveznek – tette hozzá a polgármester. A szándék kölcsönös: minél több munkahelyet teremtsenek a községben élőknek. A külterületi utak felújításával is ezt a folyamatot segítjük. Ennek a beruházásnak a hatására 20 új munkahely létesül, ami 20 pusztaföldvári család életét teszi könnyebbé. Arról nem is beszélve, hogy a cégek által fizetett iparűzési adó tekintetében nagyobb tétellel számolhatunk. A három út közül az egyik a Kossuth utca mögötti út, Orosháza irányából. Ennek az útnak a felújítása azért fontos, mert ha elkészül, a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók ezt a megerősített utat tudják használni, ezzel megóvják a Kossuth utca szilárd burkolatát a nehéz gépek jelentette komoly terheléstől, szennyeződéstől. A másik út, ahol a Búzakalász is működik, a Hold utca folytatása, és a harmadik a Ravasz tanyához vezető külterületi út.