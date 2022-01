– Itt személyesen is találkozhatunk a Junior Európa Győztes Szakállas Collie kutyával, vagy más győztesekkel, városunk büszkeségével, szurkolhatunk nekik, hogy városunkban is győzelemmel záródjon majd a verseny! Ezen rendezvényünk keretein belül, mint az az elmúlt években is történt, különlegességekkel, érdekességekkel, klubrendezvényekkel, fajtabemutatókkal, és természetesen a nagyon népszerű Hobbikutya Szépségverseny megrendezésével is készülünk – emelte ki Bátonyi Gábor.

Kazár Renáta és golden retriever kutyája Vice European Winner címet nyert /Fotó: Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület/Facebook/