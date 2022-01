Lukoviczky Anna, a bibliotéka igazatóhelyettese kiemelte, G. Pataki Mária mentor és tanítványai tudják, sőt meg is üzenik, hogy a művészet, a befogadás és a fejlődés önmagukat és egymást is segíti a járvánnyal terhelt időszakban. Dudás Izabell furulya- és Dobos Hanna énekszólója valamint Beraczkáné Veronika verse után Fábián Anna, a Munkácsy múzeum pedagógusa méltatta, élményfestésre invitálta a résztvevőket, akik Ferenczi Attila önkormányzati képviselő támogatásával már bele is vágtak a kilencedik kurzusba. Egzotikus kerteket, tájakat és állatokat örökítenek meg.