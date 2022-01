– Érdekes volt látni, hogy az elismerést nem egyedül vette át, hanem két munkatársa is önnel tartott a budapesti díjátadóra. Miért tartotta ezt fontosnak?

– Egyetlen vezető kevés ahhoz a feladathoz, ahhoz a nagyon összetett tevékenységhez, amit végzünk. A munkánkat csapatjátéknak tekintem, amiben mindenkinek megvan a maga fontos szerepe. Sajnáltam, hogy a munkatársaim közül csak ketten jöhettek velem a díjátadóra, mert úgy érzem, hogy a kitüntetés a teljes kollektíva elismerése. Az eseményre a férjem mellett Fábián Tamás kommunikációs vezető és Temesváry János műszaki vezető kísért el, de örültem volna, ha még mások is ott lehetnek, így Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője, Budai Margit pénzügyi vezető és a tárlatvezetőket is jó lehet volna, ha képviselheti valaki. Sajnos a járványhelyzet és a szabályok ezt nem tették lehetővé. Az elismerés azonban minden munkatársamé. Számomra nagyon fontos, hogy a takarítóktól a tárlatvezetőkig sikerült egy jó, egységes csapatot összeállítanunk. Olyan munkatársakkal dolgozhatok együtt, akik a saját területükön mindannyian képesek valami egyedit alkotni, és így közösen attraktív tartalommal tudjuk megtölteni a gyulai kiállítóhelyeket.

– Mintegy hat éve vezeti a gyulai kiállítóhelyeket. Mekkora kihívás volt közművelődési szakemberként kulturális turizmus területén vezető szerepet vállalni?

– Korábban több területen dolgoztam, több területet irányíthattam. Ott voltam például a békéscsabai Napsugár Bábszínház megszületésénél, részt vehettem a Nemzeti Művelődési Intézet országos hálózatának kiépítésénél, vagy a megyei néptáncszövetség létrejötténél, amit egy kockás füzettel indítottunk el. Több mint fél évtizede azonban egy merőben új feladatot kaptam azzal, hogy patinás, műemléki épületekkel foglalkozhatok, olyan épületekkel, amelyek plusztörődést igényelnek. Ahogy említettem, igyekeztem egy nagyon jó csapatot összeállítani olyan szakemberekből, akik a saját szakterületükön sokkal okosabbak nálam, az adott téma mesterei.

– Nem feltétlenül minden vezető gondolkodik hasonlóan.

– Nagyon tisztelem mások tudását, és megtanultam, hogy alázattal közelítsek ahhoz. Vezetőként nem akarok okosabb lenni, mint az, aki egy-egy szakterületet kimagaslóan ismer, nem is akarok tanácsot adni ilyesmiben. Persze vannak területek, amelyekben nincs és nem is lehet pardon, amelyekben szigorú vagyok. Ugyanakkor legalább 90 százalékban el tudom fogadni, amit a munkatársaim javasolnak, és amiben nem értünk egyet, abban is gyorsan kompromisszumra jutunk. Egy jó és összehangolt csapat dolgozik együtt.

– Az Almásy-kastély stabilan a leglátogatottabb hazai kastélyok közé tartozik. Miben áll a siker titka?

– Dr. Virág Zsolt, Sz. Szilágyi Gábor és Lukács Zsófia kiváló kiállítást állított össze, dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere pedig tudatosan azt a koncepciót képviseli, hogy mindig valami újszerű szülessen, olyan, ami másutt még nincs. A város önmagában is egy kincsesbánya, nagyon sok különleges értékkel. Ezek együttesen képezik az eredmények tőlünk független alapjait. Nagyon fontos az is, hogy a városban a három leglátogatottabb attrakció, a Gyulai Várfürdő, a kastély és a vár egymás közelében található. Törekszünk arra, hogy ezek a létesítmények kölcsönösen erősítsék egymást, miközben programjainkban és kommunikációnkban folyamatosan igyekszünk megújulni. Nagyon fontos számomra, hogy a vendégekkel személyesen foglalkozzanak munkatársaink, kvalifikált, nyelveket beszélő fiatalok tartsanak tárlatvezetéseket. Szintén nagyon lényeges a kiállítóhelyeken az interaktivitás, ami legerősebben a kastélyban van jelen, de már a várban is több ilyen eszköz található. Az Erkel emlékházban hamarosan átadjuk az interaktív fejlesztéseket, és ahogy dr. Görgényi Ernő a napokban adott interjújában elmondta, ilyen beruházások lesznek a Ladics-házban is. Újdonság lesz, hogy a Gödöllői Királyi Kastéllyal együttműködésben hamarosan új időszaki kiállítás nyílik majd a látogatóközpontban Sisiről. Kulcsszerepe van a sikerekben a háttérben dolgozó munkatársainknak, Temesváry János műszaki vezetőnek, a karbantartóknak, a takarítóknak is. Nagyban nekik köszönhető, hogy az Almásy-kastély kiállítása hat év után is olyan állapotban van, mint nyitáskor.

A gyulai emberekre is számítanak

Fekete-Dombi Ildikó kiemelte, nagyon jó partneri viszonyt ápolnak az önkormányzattal, a turizmus valamennyi szereplőjével és a helyi cégekkel, kölcsönösen erősítik egymást. A szakember fontosnak nevezte, hogy a város lakói és a civil szervezetek is magukénak érzik az Almásy-kastélyt és a kiállítóhelyeket. – Amikor a látogatóközpont 2018-ban bekerült Európa negyven legjobb kiállítóhelye közé, vizsgálták azt is, hogy miként tud egy kiállítóhely lényeges szerepet betölteni az adott település életében – fogalmazott Fekete-Dombi Ildikó. – Örömteli, hogy számos civil szervezet programjának és családi rendezvényeknek is otthont adhatunk.