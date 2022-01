Mint azt Hajdú Gábor, fürdővárosi autómentőtől megtudtuk, a román teherautó-vezető az Aldinál vétette el az utat valamikor csütörtökön a késő esti órákban, áthajtott a vasúti síneken, az egyik tanyánál leszakított egy vezetéket, majd a földúton elindult tovább. Mivel a talaj nagyon jeges, hóval telített volt, ezért vélhetően azért, hogy ne akadjon el, erőteljesen nyomta a gázt. Ennek pedig az lett a következménye egészen egy zsákutcáig, egy tanyánál található T-elágazásig jutott, amit megkísérelt szintén nagy gázzal bevenni. Ennek eredményeként azután le is szakította az ingatlan kerítését, majd elakadt.

Ekkor riasztották az autómentőket, a gyulai szakemberek mellett a csabaiak segítségére is szükség volt, hogy „kibányásszák” a kamiont a szorult helyzetből. Ehhez egyébként még egy átmeneti utat is kellett építeni, amihez követeket kellett hozatni.

Ha nem tömik be a lyukakat, a jármű elakadt volna. Az sem egyszerűsítette a helyzetet, hogy olyan 50-100 méteren csak tolatva tudott haladni a kamionos, majd egy legelőn keresztül mentették ki. Ha ez nem történik, akkor összesen körülbelül egy kilométert kellett volna tolatni elég nehéz, S-kanyarokkal szegélyezett szakaszon. A mentőakció mintegy 12 órát vett igénybe, a helyszínre érkeztek a rendőrök és a tűzoltók is. A kamionos egyébként folyamatosan a GPS-t emlegette, amikor arról kérdezték, hogy mi is történhetett.