Amellett, hogy ellátták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatos feladatokat, illetve, hogy a települések felén a hivatal szakemberei segítették is a fejlesztések megvalósítását, számtalan társadalmilag fontos ügyet kezdeményeztek, támogattak eddig is. Kiemelte, a megyei önkormányzat továbbra is biztosít ösztöndíjat a Bursa Hungarica keretén belül sikeresen pályázó egyetemistáknak, főiskolásoknak; civil szervezeteknek nyújt támogatást; valamint segítik a rendőröket, a tűzoltókat és a mentőket, hogy komfortosabb körülmények között dolgozhassanak. A nemzetiségeknek, az egyházaknak ugyancsak adnak támogatást. A megyei értékek megőrzésére, bemutatására is hangsúlyt fektetnek, ennek csúcsa a Megyenap. Mucsi András (Fidesz-KDNP), a társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke azt emelte ki: idén is jut forrás ösztöndíjakra, van mecénási keret, ezekkel a Békés megyei utat mutat más megyei önkormányzatok számára, jelzi, fontosak számára a közösségek. Földesi Mihály (Mi Hazánk), a pénzügyi bizottság elnöke is az ösztöndíjat és a mecénási keretet említette. Varga Gusztáv tanácsnok (Fidesz-KDNP), a területfejlesztési bizottság elnöke azt hangsúlyozta: a megyei önkormányzat hatékonyan gazdálkodik, pályázati lehetőségeket kutat fel és használ fel. Puju János (Fidesz-KDNP) ugyancsak aláhúzta, segítik a civil szervezeteket.