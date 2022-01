Azóta az is kiderült, a hó leple alatt is pazar látványt nyújt a kézműves alkotás. Csupán két hét pihenést engedélyeztek maguknak, és a napokban ismét szakköri foglalkozást hirdettek. Vezetőjük, Jankó Erzsébet elárulta, 2022 első találkozóján a szövéssel foglalkoztak elsősorban. Az új érkezők is lelkesek voltak, ők a horgolós akció keretében ismerkedtek meg a szakkörrel, és csatlakoztak. Dochia Lizica tanítja őket, asztali kereteken szőnek. Közben a farsangra is készülődnek, fánkot sütnek majd. Az idei textiles konferenciára szintén neveznek. A húsvéti városi dekorációt már tervezik. Horgolnak is mini fenyőfákat, olyanokat, mint az óriás, a közterületen. Ajándékba szánják, hogy vigyék jó hírét a városnak, az ügyes kézműves asszonyoknak.