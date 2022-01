Az ilyen helyzetek miatt januárban három baleset is érte a Közút munkagépeit. A berettyóújfalui, a kardosi és a szegedi mérnökségekhez tartozó eszközök kezelői nem sérültek meg és a technikában is csak kisebb anyagi kár keletkezett, de a helyszínelések miatt így is órákra kiestek a munkából.

Az előrejelzések alapján újra jelentősebb havazás és hófúvás is várható, elsősorban az ország dunántúli területen, erről bővebb és pontos információkat az Országos Meteorológiai Szolgálat www.met.hu oldalán szerezhetnek az érdeklődők.

A Közút továbbra is 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan végzi majd a szükséges beavatkozásokat, ezért is kéri az autósokat, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a KRESZ szabályai szerint közlekedve haladjanak a konvojban dolgozó munkagépek mögött és tartsanak tőlük megfelelő követési távolságot. Utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.